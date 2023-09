Joe Biden: L’exploitation pétrolière limitée dans d’immenses zones d’Alaska

L’administration Biden a annoncé mercredi interdire toute nouvelle exploitation de gaz ou de pétrole dans une immense zone du nord de l’Alaska, protégeant les populations locales et la faune, cinq mois après avoir pourtant approuvé un projet d’hydrocarbures dans cette même région.

Cette nouvelle mesure concerne plus de quatre millions d’hectares, soit une superficie comparable à celle du Danemark, au sein de la réserve nationale de pétrole, espace naturel vital pour des populations de grizzlys, d’ours polaires, de caribous et de centaines de milliers d’oiseaux migrateurs.

«L’Alaska abrite nombre des plus belles merveilles naturelles des États-Unis», a déclaré le président américain Joe Biden dans un communiqué. «Alors que la crise climatique réchauffe l’Arctique plus de deux fois plus rapidement que le reste du globe, nous avons la responsabilité de protéger ces régions précieuses pour des siècles», a-t-il ajouté.