Etats-Unis: Joe Biden menace de taxer les «profits de guerre» des géants du pétrole

États-Unis : Joe Biden menace de taxer les «profits de guerre» des géants du pétrole

Les prix à la pompe ont une incidence très forte aux États-Unis sur la cote de confiance des dirigeants, et Joe Biden a donc multiplié, depuis des mois, les déclarations et actions pour tenter de les tempérer.

Mentionnant les bénéfices pharaoniques annoncés récemment par Exxonmobil et Chevron – plus de 30 milliards de dollars à eux deux en un seul trimestre – il a asséné: «Il est temps pour ces sociétés de cesser de tirer profit de la guerre et de prendre leurs responsabilités dans ce pays. Le peuple américain jugera qui est de leur côté et qui ne pense qu’à ses bénéfices».