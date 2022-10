États-Unis : Joe Biden met une jeune fille très mal à l’aise

La séquence a été reprise en masse sur les réseaux sociaux et fait jaser les détracteurs de Joe Biden. Immortalisée vendredi dernier, au Valley College d’Irvine (Californie), elle montre le président américain en train de prendre la pose avec des élèves rassemblés autour de lui pour l’écouter. Le démocrate pose alors sa main sur l’épaule d’une adolescente et lui distille un conseil dans le creux de l’oreille: «J’ai toujours dit à mes filles et à mes petites-filles une chose très importante: pas de gars sérieux avant 30 ans.»