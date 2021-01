États-Unis : Joe Biden mise sur la science pour lutter contre le Covid

À l’inverse de Donald Trump, le nouveau président américain dévoile jeudi un plan d’attaque contre la pandémie centré sur l’expertise scientifique.

L’administration Biden dévoile jeudi une feuille de route détaillée et centrée sur l’expertise scientifique pour lutter contre le Covid-19 en augmentant vaccinations et dépistages, au moment où la pandémie entre dans sa phase «la plus meurtrière» selon le nouveau président américain.

«Tout va changer»

Le plan comporte plusieurs objectifs comme restaurer la confiance de la population américaine, accélérer la campagne de vaccination et freiner la contagion grâce au port du masque et au dépistage. Il entend aussi accroître l’aide d’urgence et faire appel à une législation d’urgence pour augmenter la production industrielle, en plus de rouvrir écoles et commerces en toute sécurité, protéger les plus vulnérables et lutter contre les disparités raciales ainsi que rétablir le leadership américain dans le monde en étant préparé à toute future pandémie.