Etats-Unis – Joe Biden monte le ton face à la menace d’un défaut de paiement

États-Unis : Joe Biden monte le ton face à la menace d’un défaut de paiement

Le président Biden a dit lundi qu’il ne pouvait «pas garantir» que les États-Unis ne feraient pas défaut sur leur dette, à cause d’une opposition républicaine «irresponsable».

Pas de garantie

Lequel n’a pas semblé très sensible à la pression présidentielle. «Nous leur avons donné la marche à suivre et trois mois de préavis, je suggère à nos collègues de se mettre en mouvement», a-t-il lancé lundi à l’adresse des démocrates. Derrière ces propos, de la technique parlementaire. Les démocrates pourraient en théorie, en passant par une procédure complexe, passer outre le blocage républicain, mais risqueraient de dépasser la date limite.

«Le plus simple» et «le plus sûr» serait que les républicains, au minimum, ne fassent pas entrave au Sénat, a dit la porte-parole de l’administration Biden, Jen Psaki. À l’heure où la cote de confiance de Joe Biden fléchit, et à un an de législatives qui pourraient le priver de sa maigre avance parlementaire, la Maison-Blanche durcit le ton.