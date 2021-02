Monde : Joe Biden ne lèvera pas les sanctions tant que Téhéran ne respectera pas ses engagements

Le président américain a affirmé dimanche que les Iraniens devaient «d’abord cesser d’enrichir de l’uranium» avant que les États-Unis ne rejoignent l’accord sur le nucléaire.

Accord avec l’Iran

Les États-Unis ont conclu en 2015, après de longues et difficiles négociations, un accord avec l’Iran censé l’empêcher de se doter de la bombe atomique. Les autres grandes puissances (Chine, Russie, Allemagne, France et Royaume-Uni) ont également signé ce texte, ensuite ratifié par l’ONU.

Mais Donald Trump a retiré Washington de cet accord trois ans plus tard, jugeant qu’il était insuffisant sur le plan nucléaire et aussi pour contrer les autres «activités déstabilisatrices» de la République islamique. L’ex-président américain a rétabli puis durci toutes les sanctions contre l’Iran qui avaient été levées en échange de ses engagements nucléaires, et Téhéran a en retour commencé à s’affranchir de ces restrictions.