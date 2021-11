World Economic Forum : Joe Biden ne participera pas au Forum de Davos

Selon les médias américains, il enverra à sa place des conseillers et responsables de son administration.

Le World Economic Forum (WEF), qui a lieu chaque année à Davos (Grisons), n’a pas la cote aux Etats-Unis. Seul le prédécesseur de Joe Biden, Donald Trump s’y était rendu en 2018 et en 2020. Avant lui, ni Barack Obama, ni George W. Bush, ni le père de ce dernier ne s’étaient déplacés en personne. Comme nous l’apprend « Le Temps » qui se base sur les médias américains, Joe Biden ne devrait pas aller non plus à la prochaine édition qui se tiendra du 17 au 22 janvier 2022.

Pourtant, Joe Biden s’était déjà rendu à Davos et avait participé au WEF à plusieurs reprises en tant que vice-président et en tant que membre du Sénat. Lorsque le président des Etats-Unis manque le rendez-vous, ce sont en effet de hauts fonctionnaires travaillant sur les questions économiques et commerciales qui s’y rendent à sa place. Le dernier président américain avant Trump à avoir assisté au WEF était Bill Clinton, en 2000, pour le 30e anniversaire de l’évènement. L’année dernière, le WEF avait dû être annulé à cause de la pandémie.