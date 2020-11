États-Unis : Joe Biden ne souhaite pas être un président «qui divise»

Quelques heures après l’annonce de sa victoire à l’élection présidentielle américaine, Joe Biden s’est exprimé depuis son fief de Wilmington samedi.

Le président américain élu Joe Biden a promis samedi d’être celui qui unifiera les États-Unis, après quatre ans de tumulte et de divisions. Il a célébré à Wilmington, dans son fief du Delaware, «une victoire convaincante» face au sortant Donald Trump.

Quelques heures après l’annonce des résultats de l’élection, devant une foule en liesse rassemblée en «drive-in», le démocrate a appelé les Américains à ne plus traiter leurs «opposants comme des ennemis». «Je m’engage à être un président qui rassemble et non pas qui divise», a-t-il lancé lors d’un discours enflammé.