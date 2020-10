États-Unis : Joe Biden ne veut pas débattre si Donald Trump est malade

Joe Biden ne veut pas que le deuxième débat, prévu la semaine prochaine, avec Donald Trump ait lieu si le président est encore positif au Covid-19.

«Trop de gens ont été infectés»

Et mardi, il a tweeté: «Je me sens bien!» en se disant impatient de débattre une nouvelle fois, le 15 octobre à Miami, avec Joe Biden. La famille du président, dont sa femme Melania Trump qui a ensuite également été testée positive dans la nuit de jeudi à vendredi, avait enlevé les masques dans la salle du précédent débat, à Cleveland, dans l’Ohio.

Cette fois, «je crois que nous allons devoir suivre des consignes très strictes», a déclaré Joe Biden mardi. «Trop de gens ont été infectés. C’est un problème très sérieux.» De nombreux proches et conseillers de Donald Trump ont été testés positifs au SARS-CoV-2 ces derniers jours. Dans la soirée encore, on apprenait que Stephen Miller, l’un des plus proches conseillers du président et l’artisan de sa politique anti-immigration, était également contaminé.