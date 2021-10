Etats-Unis – Joe Biden négocie intensément pour sauver ses grandes réformes

États-Unis : Joe Biden négocie intensément pour sauver ses grandes réformes

Joe Biden fait tout son possible pour convaincre un sénateur démocrate, Joe Manchin, de voter en faveur de son projet de loi «Reconstruire en mieux» («Build back better»).

Joe Manchin ne fait pas l’unanimité

Les tarifs de l’électricité au charbon ont en outre plus que doublé au cours de la dernière décennie. Bien que Joe Manchin ait le soutien des mineurs et d’autres travailleurs du secteur énergétique traditionnel, il ne fait pas l’unanimité au sein de la population locale.

«Dernière chance»

Car, note Jim Kotcon, président de la section environnementale locale du lobby Sierra Club, les habitants subissent des inondations de plus en plus graves en raison du changement climatique et paient des factures d’électricité toujours plus lourdes. La Maison-Blanche s’efforce de trouver des voix alternatives pour obtenir le soutien de tous les démocrates, comme l’introduction d’une taxe carbone ou des crédits d’impôts supplémentaires pour l’énergie propre.