États-Unis Joe Biden officiellement investi par le parti démocrate

Dans un vote sans surprise, le parti démocrate a choisi, lors de sa convention, Joe Biden pour défier Donald Trump, le 3 novembre prochain.

Deux anciens présidents, Jimmy Carter, 95 ans, et Bill Clinton, 73 ans, ont été les vedettes de la deuxième soirée. Tous deux ont accusé le locataire de la Maison Blanche d'avoir installé le «chaos» alors que le pays est plongé dans une grave crise économique et sanitaire.

«Le Bureau ovale devrait être un centre de commandement. Au lieu de cela, c'est le coeur de l'orage. Il n'y a que le chaos», a affirmé Bill Clinton. Jimmy Carter a pour sa part salué «l’expérience, la personnalité et la décence» de Joe Biden «pour nous rassembler et restaurer la grandeur de l’Amérique».

Gentillesse et courage

L'étoile montante au Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, figure de l'aile gauche du parti et farouche opposante du président, n'a eu droit qu'à une brève intervention. La femme de Joe Biden, Jill, s'est exprimée en fin de soirée depuis une école de Wilmington, fief de la famille dans le Delaware (nord-est). L'ancienne enseignante a notamment dénoncé les dégâts de la pandémie sur les familles.

Elle a aussi livré un témoignage vibrant sur le courage de son mari qui a vécu deux drames personnels, la mort de sa première femme et de sa fille dans un accident de voiture en 1972, puis celle de son fils aîné Beau décédé d'un cancer en 2015. «Comment réunir une famille brisée? De la même façon que vous unifiez une nation», a-t-elle dit. «Avec amour et compréhension, et avec des petits gestes de gentillesse. Avec courage. Avec une foi inébranlable».