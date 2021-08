USA : Joe Biden offre un asile temporaire aux ressortissants de Hong Kong

Suite à une décision du président américain, les ressortissants de Hong Kong habitant aux États-Unis auront désormais un sursis de 18 mois avant d’être obligés de quitter le territoire.

L’annonce de Joe Biden intervient alors que les relations entre Pékin et Washington semblent se tendre un peu plus chaque jour.

Le président américain Joe Biden a décidé jeudi d’offrir un asile temporaire aux ressortissants de Hong Kong, face à «l’érosion de leurs droits et libertés» causée par la Chine, de quoi faire grimper encore la tension entre Washington et Pékin. «Le soutien des États-Unis au peuple de Hong Kong ne faiblira pas», écrit Joe Biden dans un décret pris jeudi et diffusé par la Maison-Blanche.