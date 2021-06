À l'invitation de la gauche genevoise, des représentants de communautés russe, latino-américaine, kurde et syrienne devaient s'exprimer lors de cette manifestation autorisée de manière statique et non en cortège comme souhaité par les organisateurs. «Nous sommes ici dans la réserve indienne des droits démocratiques», a protesté Tomas Vachetta, permanent de Solidarités.

Tamara, d'origine géorgienne, estime que «la Russie doit arrêter de coloniser les pays de l'Est et Biden laisser tranquille le Nord. Chaque peuple a le droit de disposer librement de son intégrité territoriale et de ses ressources». Quant à Téo, membre du comité du syndicat étudiant CUAE, il est venu dénoncer «l'impérialisme et l'autoritarisme des Américains et des Russes». Le jeune homme voit ces discussions «d'un mauvais œil, car elles ne se font pas dans l'intérêt des peuples».