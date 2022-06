Sommet des Amériques : Joe Biden parle de démocratie aux dirigeants d’Amérique latine

Joe Biden a insisté mercredi sur la nécessité de défendre la démocratie et de coopérer pour plus de prospérité, lors d’un Sommet des Amériques terni par des différends diplomatiques.

Le président américain a estimé que la démocratie était «un élément essentiel pour l’avenir des Amériques», lors d’une cérémonie d’ouverture à Los Angeles ponctuée de chansons et de messages d’enfants vantant les merveilles naturelles des pays d’Amérique latine. «Notre région est grande et diverse. Nous ne sommes pas toujours d’accord sur tout. Mais parce que nous sommes des démocraties, nous abordons nos différends dans le respect mutuel et le dialogue», a-t-il dit.