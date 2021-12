Etats-Unis – Joe Biden part pour le Kentucky, frappé par des tornades dévastatrices

États-Unis : Joe Biden part pour le Kentucky, frappé par des tornades dévastatrices

Vendredi, l’État du Kentucky a été frappé par des tornades d’une violence inouïe, faisant au moins 74 morts. Le président américain se rend sur place ce mercredi, pour constater l’ampleur des dégâts.

Ce mercredi, Joe Biden se rend dans le Kentucky, pour promettre tout l’appui de l’Administration fédérale à cet État qui compte encore ses morts , après avoir subi des tornades dévastatrices. Sa visite débutera par le survol d’une zone ravagée vendredi soir, puis se poursuivra dans deux localités parmi les plus touchées de cet État: Mayfield et Dawson Springs, une ville détruite à 75 pour cent.

Mercredi matin, en attendant le président, des engins s’activaient parmi les bâtiments effondrés à Mayfield , pour déblayer les gravats. Des soldats de la Garde nationale ont été déployés pour maintenir l’ordre ou aider à déblayer et reconstruire, aux côtés de bénévoles et d’associations venus prêter main - forte aux sinistrés.

Bilan loin d’être définitif

Sur place «aussi longtemps que nécessaire»

Changement climatique «entre parenthèses»

Joe Biden a évoqué avec de grandes précautions un lien entre ces tornades et le changement climatique, alors qu’en septembre, en constatant les ravages de la tempête Ida à New York et dans le New Jersey, il avait parlé d’«alerte rouge» climatique, et avait saisi l’occasion de vanter ses grands projets d ’ investissement. «Nous devons être très prudents. Nous ne pouvons pas dire avec une certitude absolue que c’est lié au changement climatique», a-t-il dit lundi, qualifiant seulement les tempêtes du vendredi précédent d'«inhabituelles».