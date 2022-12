Sommet Afrique-Etats-Unis : Joe Biden plaide pour un partenariat renouvelé avec l’Afrique

L’administration Biden entend dégager 55 milliards de dollars pour l’Afrique d’ici trois ans dans des domaines aussi variés que le numérique, les infrastructures, la santé ou encore en matière de lutte contre le changement climatique et les énergies renouvelables. Les États-Unis se refusent à parler d’une compétition avec la Chine sur le continent africain et le président américain n’a pas fait ouvertement allusion au géant asiatique. Mais ils ne cachent pas leur volonté de renforcer leurs liens avec les pays d’Afrique, alors qu’ils ont été accusés de les avoir délaissés.

Un précédent sommet similaire en 2014

«Ce partenariat n’est pas destiné à créer des obligations politiques, à créer de la dépendance, mais à stimuler des succès partagés et à créer de l’opportunité», a-t-il encore affirmé, en soulignant que «la transition économique de l’Afrique dépendait de la bonne gouvernance, de populations en bonne santé et d’énergie abordable».

Joe Biden a par ailleurs réuni à la Maison-Blanche les dirigeants de six pays africains (Gabon, Nigeria, Liberia, Sierra Leone, Madagascar et République démocratique du Congo) où se tiendront l’an prochain des élections, que les États-Unis surveilleront de près. Les États-Unis seront attentifs à ce qu’elles soient «libres, justes et crédibles», avait déjà averti lundi le conseiller présidentiel, Jake Sullivan. Biden devait encore recevoir les 49 dirigeants africains présents à Washington à dîner à la Maison-Blanche et il participera à nouveau jeudi au sommet, qui pour sa dernière journée sera consacrée à l’insécurité alimentaire aggravée par la guerre en Ukraine.