Etats-Unis: Joe Biden prend de nouvelles mesures sur les armes à feu

«Cela suffit!»

Le président américain a évoqué les 11 victimes tombées le 21 janvier sous les balles d’un septuagénaire, en veillant à personnaliser son évocation, à l’heure où les fusillades, sauf les plus sanglantes, ne sortent plus guère de l’ordinaire statistique aux États-Unis. Il a rappelé par exemple le souvenir d’une femme de 62 ans qui aimait «jouer aux cartes» et «partager les légumes de son jardin avec ses voisins et amis».