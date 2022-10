Etats-Unis: Joe Biden prend des mesures face au prix élevé de l’essence

États-Unis : Joe Biden prend des mesures face au prix élevé de l’essence

Le président Joe Biden a appelé mercredi les entreprises américaines à augmenter leur production de pétrole et confirmé que les États-Unis allaient continuer de puiser dans leurs réserves stratégiques pour tenter de stabiliser les prix à la pompe.

Cette annonce, dans un contexte électoral tendu, intervient deux semaines après la décision, vécue comme un camouflet à Washington, de l’Opep et de ses alliés, dont la Russie, de baisser leurs quotas de production de pétrole.

Critique des pétroliers

«Les profits des raffineurs sont le double de d’habitude. Et les marges des distributeurs dépassent de plus de 40% la norme», a-t-il tweeté dans le sillage de sa conférence de presse. Mais la mesure la plus forte est la confirmation mercredi que les États-Unis allaient puiser 15 millions de barils supplémentaires dans leurs réserves stratégiques pour tenter de soulager les cours de l’or noir.