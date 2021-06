Fin du G7 : Joe Biden prend un thé avec la reine Elizabeth II avant de quitter le Royaume-Uni

Avec une garde d’honneur puis autour d’un thé, la reine Elizabeth II a reçu dimanche le président américain Joe Biden au château de Windsor, à l’ouest de Londres, à la fin du sommet du G7.

La reine Elizabeth II a reçu dimanche le président américain Joe Biden et sa femme Jill au château de Windsor.

En robe à fleurs et chapeau roses, la souveraine de 95 ans, encadrée par Joe Biden et sa femme Jill, a assisté à une parade des gardes d’honneur, vêtus du traditionnel uniforme rouge et coiffés du bonnet noir en poil d’ours, dans la cour de la résidence où elle s’est retirée depuis le début de la pandémie.