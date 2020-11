États-Unis : Joe Biden, président d’un seul mandat?

Le président-élu souffle ses 78 bougies ce vendredi et deviendra en 2022 le premier président octogénaire de l’histoire des États-Unis. Beaucoup se demandent s’il pourra briguer un second mandat dans 4 ans.

Au printemps, lors d’une réunion de levée de fonds, il a assuré qu’il se voyait comme un «candidat de transition», une formule qui a alimenté les spéculations. A-t-il voulu dire qu’il était le mieux placé, par son expérience et son profil, pour tourner la page Trump avant, en 2024, de passer le relais à une nouvelle génération?

Garder le capital politique

Quelques jours après sa victoire face à Donald Trump, sa soeur Valérie Biden Owens, discrète en public mais personnage-clé de sa carrière politique, a dit sa conviction qu’il briguerait un second mandat.

N’est-il donc pas un candidat de transition? «Il l’est dans le sens, où il entraîne avec lui tous ces jeunes et qu’il nous rassemble pour que le pays ne soit plus aussi divisé», a-t-elle avancé sur HBO. Mais toutes ces réponses ont d’abord été interprétées comme la volonté garder le maximum de capital politique.

Se présenter explicitement comme le président d’un seul mandat affaiblirait sa position et ouvrirait, trop vite et en grand, la course à sa succession au sein du parti démocrate.