États-Unis : Joe Biden promet de mettre le paquet pour lutter contre le virus

Masques, quarantaine obligatoire ou encore vaccins: le 46e président des États-Unis promet une mobilisation maximale pour lutter contre le coronavirus et ses conséquences désastreuses pour l’économie.

Rôle des scientifiques

Soutien à l’OMS

«Sombre hiver»

Dans un discours d’investiture au ton grave, Joe Biden a prévenu que le Covid-19 s’apprêtait à connaître sa «phase la plus dure et la plus mortelle» et appelé les Américains à «laisser de côté la politique» pour affronter ensemble ce «sombre hiver».