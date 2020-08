États-Unis Joe Biden veut mettre fin à «une époque sombre»

Pour son discours de clôture de la convention d’investiture démocrate, Joe Biden a accusé Donald Trump d’avoir «drapé l’Amérique dans les ténèbres».

Couronnement d’une carrière politique entamée il y a près de 50 ans, l’ancien vice-président de Barack Obama, 77 ans, a formellement accepté l’investiture du parti démocrate pour l’élection présidentielle du 3 novembre. Plaidant, dans un discours rythmé et enlevé, pour une «Amérique généreuse et forte», il s’en est pris avec virulence à l’actuel locataire de la Maison-Blanche, sans jamais prononcer son nom.

«Je vous le promets aujourd'hui: si vous me faites confiance et me confiez la présidence, je ferai ressortir le meilleur de nous, pas le pire. Je serai un allié de la lumière, pas des ténèbres». «L'heure est venue de nous rassembler», a-t-il lancé, 33 ans après sa première tentative dans la course à la présidence. Très attendu pour ce grand oral après des mois de relatif effacement, l'ex-vice-président, coutumier des gaffes, a franchi l'obstacle sans accroc.