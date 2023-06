Etats-Unis: Joe Biden ravi d’avoir évité un défaut de paiement «catastrophique»

Renouant avec le message d’unité et d’apaisement de son début de mandat, Joe Biden s’est félicité vendredi d’avoir évité un défaut de paiement «catastrophique» des États-Unis, et a vanté les vertus du compromis politique.

«Rien n’aurait été plus irresponsable, rien n’aurait été plus catastrophique» qu’une banqueroute de la première puissance mondiale, a dit le président américain, en annonçant qu’il signerait samedi une loi permettant de repousser jusqu’en janvier 2025 cette perspective périlleuse.

Le Congrès américain a adopté cette semaine ce texte, qui permet de suspendre pour près de deux ans le plafond d’endettement public des États-Unis, et qui fixe aussi certains objectifs budgétaires. Sans ce texte, le pays risquait de se trouver en défaut de paiement dès lundi prochain, le 5 juin.

Unité

Dans un discours qui visait certainement aussi à renforcer le contraste avec le milliardaire républicain, lui aussi en course pour 2024, Joe Biden a estimé qu’il fallait «arrêter de se crier dessus» et faire «baisser la température». Il a tenu à «saluer» son adversaire le plus en vue dans ce dossier de la dette, le patron républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy.