Etats-Unis : Joe Biden remporte au final 306 grands électeurs

Le candidat démocrate, déclaré vainqueur en Géorgie, a remporté la course à la Maison-Blanche avec 306 grands électeurs, ont annoncé vendredi les médias américains.

Après l’Arizona un peu plus tôt dans la journée, Joe Biden s’est également adjugé la Géorgie.

Les derniers résultats de la présidentielle sont enfin tombés, dix jours après: selon les projections des grands médias américains, la Géorgie est allée à Joe Biden et la Caroline du Nord à Donald Trump, qui doit s’exprimer publiquement vendredi pour la première fois depuis l’annonce de sa défaite.

Donald Trump, quasiment absent de tout événement public depuis le scrutin du 3 novembre, continue d’en contester l’issue et de crier à la fraude.

Manifestation samedi à Washington

Le président sortant a encore affirmé vendredi être le vainqueur de la présidentielle. «Une élection truquée!» a-t-il tweeté, poursuivant sa remise en cause des résultats, un fait sans précédent dans l’histoire politique américaine.

Et les partisans du président, une marée de casquettes rouges «Make America Great Again» auprès de qui Donald Trump n’a cessé de s’entourer dans les dernières heures de sa campagne, continuent d’être bombardés de demandes de participation financière pour «défendre l’élection».

Certains parmi les plus radicaux d’entre eux ont prévu de manifester samedi à Washington, même si le camp Trump est dans l’incapacité de produire un seul élément concret prouvant l’existence d’une fraude électorale à grande échelle.

Comme dans une réalité parallèle, ses ministres et conseillers les plus fidèles assurent aussi préparer le terrain pour «un second mandat Trump». «Je pense que le président va participer à sa propre inauguration» en janvier, a assuré vendredi sur Fox News la porte-parole de la Maison Blanche Kayleigh McEnany.