États-Unis : Joe Biden rencontre les familles des militaires tués en Afghanistan

Dimanche, le président américain s’apprêtait à recevoir les dépouilles des 13 militaires tués dans un attentat à Kaboul, alors qu’il est très critiqué par sa gestion de la crise afghane.

Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden débarquent de l’Air Force One à leur arrivée à la base militaire de Dover dans le Delaware, le 29 août 2021.

Joe Biden s’apprêtait dimanche à recevoir solennellement sur une base militaire les dépouilles des 13 militaires américains tués dans un attentat à Kaboul , une cérémonie difficile au moment où le président américain est sous le feu des critiques de l’opposition pour sa gestion de la crise afghane. Vêtu d’un costume noir et portant un masque noir, le président américain est arrivé avec son épouse Jill, elle aussi en deuil, sur la base de Dover, dans le Delaware.

Le Pentagone avait publié samedi après-midi l’identité des 13 militaires tués dans l’attentat de jeudi. Parmi eux, cinq avaient 20 ans, soit la durée de la plus longue guerre des États-Unis , lancée en 2001 en Afghanistan. Parmi eux, une jeune femme de 23 ans suscitait une vive émotion dans le pays, après avoir été photographiée une semaine avant sa mort un bébé dans les bras lors des opérations chaotiques d’évacuation à l’aéroport de Kaboul.

Cet attentat, revendiqué par le groupe État islamique au Khorasan (EI-K), a fait au total plus d’une centaine de morts. En représailles, les États-Unis ont effectué une frappe de drone en Afghanistan, tuant deux membres du groupe Etat islamique, et prévenu que ce ne serait pas «la dernière». Joe Biden avait fait savoir samedi qu’une nouvelle attaque était «hautement probable». Et tandis que le couple présidentiel se trouvait auprès des familles des militaires, le Pentagone a annoncé avoir détruit un véhicule à Kaboul, «éliminant une menace imminente de l’EI-K» contre ce même aéroport.