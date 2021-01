Diplomatie : Joe Biden rencontrera Justin Trudeau «le mois prochain»

La rencontre entre Joe Biden et le premier ministre canadien sera la première rencontre officielle du nouveau président américain.

Justin Trudeau et Joe Biden ont eu vendredi une conversation téléphonique «chaleureuse» au cours de laquelle ils ont décidé de se rencontrer, soit virtuellement soit en personne, «le mois prochain», a annoncé le bureau du Premier ministre canadien.

Lors d’une conversation d’une trentaine de minutes, le nouveau président américain et Justin Trudeau «ont convenu de se rencontrer le mois prochain pour faire progresser le travail important qui consiste à renouveler l’amitié profonde et durable entre le Canada et les États-Unis», selon un communiqué.