Etats-Unis: Joe Biden repousse à juillet son probable voyage en Arabie saoudite

États-Unis : Joe Biden repousse à juillet son probable voyage en Arabie saoudite

Le président Biden a confirmé vendredi qu’il envisageait de se rendre en Arabie saoudite, certainement au mois de juillet plutôt qu’au mois de juin.

Joe Biden a décidé de repousser à juillet au lieu de fin juin un possible voyage en Israël et surtout en Arabie saoudite, une perspective déjà controversée, annoncent samedi les chaînes NBC et CNN.