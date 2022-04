Etats-Unis: Joe Biden rétablit des études d’impact environnemental

États-Unis : Joe Biden rétablit des études d’impact environnemental

Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden s’attache à revenir sur des réformes menées par son prédécesseur Donald Trump.

Getty Images via AFP

Le président Joe Biden à Portsmouth, dans le New Hampshire, mardi 19 avril 2022.

En 2020, le gouvernement du président républicain Donald Trump avait limité son application, notamment la nécessité de prendre en compte les impacts «cumulatifs» d’un projet (comme la contribution au changement climatique), arguant que ces études étaient trop complexes et prenaient trop de temps. L’administration Biden, qui depuis qu’elle est au pouvoir est revenue sur de nombreuses décisions environnementales prises par M. Trump, a ainsi choisi de rétablir les règles antérieures.

Pas de délais

Les agences fédérales devront à nouveau évaluer les conséquences «directes, indirectes et cumulatives d’une action», a écrit le Council on Environmental Quality (CEQ) de la Maison-Blanche dans un communiqué. Cela inclut d’évaluer «de façon complète les impacts sur le changement climatique», ainsi que «la pollution supplémentaire relâchée pour des quartiers déjà accablés par un air pollué ou une eau sale», précise-t-il.

Les agences fédérales pourront également de nouveau étudier des «approches alternatives susceptibles de minimiser le coût environnemental et de santé publique», en concertation avec les populations locales. La Maison-Blanche promet que cela n’entraînera pas de délais supplémentaires pour les projets de construction à l’étude.

«Un pas en avant essentiel»

Ces derniers devront intervenir «le plus vite possible» et être «les plus forts possibles», a commenté Leslie Fields de l’ONG environnementale Sierra Club, tout en se félicitant que cette «protection environnementale de base» soit désormais rétablie. L’annonce du gouvernement est «un pas en avant essentiel», a abondé Abigail Dillen, de l’association Earthjustice, mais «l’administration Biden ne peut pas s’arrêter là.»