Diplomatie: Joe Biden salue la relation «indestructible» avec Israël

Les deux dirigeants ont «noté la force de la relation entre les États-Unis et Israël, fondée sur des valeurs démocratiques communes, et discuté de la nécessité d’une approche consensuelle concernant la réforme judiciaire» en cours, a indiqué la Maison-Blanche à l’issue de leur entretien.

Ils se sont également consultés sur la nécessité de garantir que l’Iran n’obtienne jamais l’arme nucléaire, et le président américain a réitéré son engagement en faveur de la solution à deux États, israélien et palestinien, selon le communiqué.

«Débat animé»

Les relations entre les États-Unis et Israël se sont en effet détériorées depuis le retour au pouvoir de Benjamin Netanyahu en décembre grâce à une alliance avec des partis ultraorthodoxes et d’extrême droite. Joe Biden a notamment critiqué le projet controversé de réforme judiciaire du gouvernement Netanyahu, l’un des plus à droite de l’histoire du pays, qui a entraîné en Israël des manifestations massives depuis plusieurs mois et encore ce mardi.