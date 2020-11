Etats-Unis : Joe Biden s’approche à petits pas de la Maison-Blanche

Le retournement de tendance en Géorgie, où le candidat démocrate devance désormais Donald Trump, place Joe Biden aux portes du pouvoir à Washington.

Joe Biden s’est encore rapproché de la Maison-Blanche vendredi. Il a pris la tête de la course dans l’Etat-clé de Géorgie, au lendemain de nouvelles accusations de fraude proférées sans la moindre preuve par Donald Trump, qui continue d’affirmer être vainqueur.

Les compteurs pour arriver au «nombre magique» de 270 grands électeurs ouvrant les portes de la Maison-Blanche restaient donc bloqués: 253 ou 264 voix pour Joe Biden, selon que les médias lui aient ou non attribué l’Arizona, et 214 pour Donald Trump.

Pennsylvanie déterminante

Les Etats-Unis ont aussi les yeux rivés sur la Pennsylvanie, qui pourrait mettre fin au suspense avec ses 20 grands électeurs. L’avance initiale de Donald Trump continuait de fondre au fur et à mesure que les bulletins envoyés par courrier – souvent à 80% en faveur de Joe Biden – étaient comptés.

Vendredi peu avant 12h00 suisses, le milliardaire républicain ne menait plus que de 18’229 voix d’avance en Pennsylvanie.

A l’inverse, Donald Trump bénéficie directement, en Arizona, de la prolongation du dépouillement. Il était en train de rattraper Joe Biden, risquant de faire perdre au démocrate les onze grands électeurs que l’agence AP et Fox News lui avaient attribués dès la nuit électorale de mardi.

«Voler l’élection»

Face aux résultats égrenés globalement plus favorables à son rival, Donald Trump a crié jeudi une nouvelle fois à la fraude, sans apporter de nouveaux éléments.

«Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler l’élection», a-t-il lancé depuis la Maison-Blanche, dans une tirade souvent confuse, truffée d’approximations et de contre-vérités sur le décompte en cours.

Trump plus isolé

Plus de deux jours après l’élection, le président apparaît isolé au sein de son propre parti dans sa croisade contre un «vol» du scrutin. «Nous n’avons entendu parler d’aucune preuve», a réagi sur ABC Chris Christie, ex-gouverneur du New Jersey, mettant en garde contre le risque d’attiser les tensions sans éléments tangibles.

Donald Trump a en revanche reçu le soutien des sénateurs Lindsey Graham et Ted Cruz. «Je peux vous dire que le président est en colère et je suis en colère, et les électeurs devraient être en colère», a déclaré ce dernier sur Fox News.