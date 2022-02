États-Unis : Joe Biden se rend à New York, meurtrie par une flambée de violence

Le président américain ira ce jeudi dans la Grande Pomme pour montrer qu’il prend au sérieux la hausse de la criminalité, alors que deux jeunes policiers viennent de trouver la mort à Harlem.

«Ghost guns»

«Laxisme»

Mesures sécuritaires à New York

Le président espère peut-être aussi que rejaillira sur lui l’intérêt croissant que suscite ce nouvel édile démocrate avec sa ligne dure contre la criminalité et les armes à feu. Le maire de New York a par exemple annoncé le rétablissement de patrouilles de policiers en civil, les «unités anticriminalité» rebaptisées «unités anti-armes à feu». Ces équipes controversées avaient été supprimées en 2020, après la mort de George Floyd, tué par un policier à Minneapolis, l’événement déclencheur des manifestations «Black Lives Matter».

Terrain miné

«Black Lives Matter»

Mais Joe Biden ne peut pas se permettre non plus de braquer l’électorat afro-américain, majoritairement favorable aux démocrates, et auquel il a promis, pendant sa campagne, plus de justice. Les activistes qui luttent contre les violences policières n’ont pas oublié qu’en 1994, le sénateur Biden avait soutenu avec ferveur un durcissement pénal jugé responsable, par la suite, de l’incarcération en masse de personnes issues des minorités.