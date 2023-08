Incendies à Hawaï: Joe Biden se rendra lundi sur l’archipel lourdement endeuillé

En se rendant sur place, Joe Biden entend évaluer en personne «les conséquences des incendies» et «discuter des prochaines étapes dans les opérations de secours».

Joe Biden va se rendre à Hawaï lundi prochain, a annoncé mercredi la Maison-Blanche, tandis que l’archipel compte encore les morts des incendies les plus meurtriers en plus d’un siècle aux Etats-Unis. Les autorités locales font état, dans leur dernier bilan, de 106 morts et ont averti qu’il pourrait doubler. Une semaine après, la recherche des corps dans les décombres est encore en cours à Lahaina, ville historique de l’île de Maui, dévastée par les flammes.