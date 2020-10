C’est l’un des arguments préférés de Donald Trump pour décrédibiliser son rival démocrate: la santé mentale de Joe Biden laisserait sérieusement à désirer. Le président américain est à l’affût de la moindre hésitation, bourde ou approximation de son rival pour souligner ses présumés problèmes de mémoire et donc, son incapacité à diriger les États-Unis. Autant dire que lundi matin, il ne s’est pas fait prier pour relayer la dernière gaffe du candidat démocrate.

«Joe Biden m’a appelé George hier»

Il semble que le démocrate se soit momentanément emmêlé les pinceaux entre Donald Trump et George W. Bush, qui a dirigé les États-Unis avant l’arrivée au pouvoir de Barack Obama et Joe Biden. Du pain bénit pour l’actuel président, qui n’a pas manqué de ricaner sur Twitter: «Joe Biden m’a appelé George hier. Il ne se souvenait plus de mon nom. Il s’est fait aider par la présentatrice pour terminer l’interview. Le Cartel des Fake News travaille d’arrache-pied pour couvrir ça», a-t-il dénoncé.