Etats-Unis: Joe Biden s’en prend à nouveau aux partisans de Donald Trump

États-Unis : Joe Biden s’en prend à nouveau aux partisans de Donald Trump

Le président Joe Biden assuré jeudi que les artisans de Donald Trump voulaient «ramener le pays en arrière» et qu’il fallait «défendre» la démocratie.

Getty Images via AFP

Le président américain s’est envolé peu après 17h45 (23h45, heure suisse) pour Philadelphie (est), où il doit s’adresser aux Américains, chose rare, en «primetime», à 20h00 (02h00, heure suisse). Les symboles abondent: c’est dans cette ville qu’ont été adoptées la Déclaration d’indépendance ainsi que la Constitution, et c’est à Philadelphie qu’il avait tenu son premier meeting de candidat à la présidentielle.

«Défendre» la démocratie

Le démocrate de 79 ans sait aussi que la Pennsylvanie, l’État ou se trouve Philadelphie, détient peut-être la clé des élections législatives de novembre. La démocratie américaine n’est pas «garantie» et «il nous faut la défendre», va-t-il dire, selon les extraits de discours communiqués à l’avance par la Maison-Blanche.

Et d’attaquer ceux qu’il appelle les «forces MAGA», qui voudraient selon lui une Amérique «sans droit à la vie privée, sans droit à la contraception, sans droit à épouser qui l’on aime». En clair: qui souscrivent à l’idéologie «Make America Great Again» de l’ancien président Donald Trump et aux projets de la droite religieuse dure.

Joe Biden «ne recule jamais quand il s’agit de parler de son prédécesseur (…) mais ce n’est pas un discours à propos de l’ancien président», avait assuré peu avant sa porte-parole Karine Jean-Pierre lors de son briefing quotidien. Et il s’agira aussi d’être «optimiste», a-t-elle ajouté, expliquant: «Quand nous parlons d’extrémisme, cela ne concerne qu’une très petite partie de la population américaine.»

«Semi-fascisme»

Joe Biden veut, plus largement, parler de la «bataille» à mener pour «l’âme de l’Amérique», un refrain qui avait déjà scandé sa campagne. Une fois élu, ce vieux routier de la politique avait parié que la «bataille» se mènerait par le dialogue avec les élus conservateurs de bonne volonté, et par des réformes en faveur de la classe moyenne. Mais le grand air de la réconciliation a été mis en sourdine.

Kevin McCarthy, élu républicain qui convoite la prestigieuse direction de la Chambre des représentants, a accusé jeudi Joe Biden de «diaboliser» des «dizaines de millions d’Américains qui travaillent dur et respectent la loi.»

Sondages

Selon un sondage publié jeudi par le «Wall Street Journal», si les législatives de mi-mandat avaient lieu aujourd’hui, 47% des électeurs voteraient démocrate, et 44% républicain. La droite avait encore une avance de 5 points en mars.

Les démocrates se prennent ainsi à rêver d’un exploit lors de ce scrutin qui renouvelle toute la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, et qui est traditionnellement défavorable au parti représenté à la Maison-Blanche. Les enquêtes d’opinion ne sont pas infaillibles et, dans la vie politique américaine, deux mois, c’est une éternité. Mais le débat politique s’est déplacé depuis le début de l’été.