États-Unis : Joe Biden s’est fait retirer une petite lésion cancéreuse de la peau

Le président américain s’est fait opérer en février, a annoncé vendredi son médecin. Selon celui-ci, tous les tissus cancéreux ont été retirés et aucun traitement n’est nécessaire.

Getty Images via AFP

La lésion cancéreuse a été détectée et retirée lors de l’examen médical de routine du président américain le 16 février.

La lésion cancéreuse, détectée et retirée lors de l’examen médical de routine du président américain le 16 février, est d’une nature qui «n’a pas tendance à s’étendre ou à causer de métastases», a précisé le praticien dans un rapport rendu public par la Maison-Blanche, ajoutant qu’«aucun traitement supplémentaire n’était nécessaire». Cela la distingue de formes de cancers de la peau «plus graves», telles que le mélanome, a-t-il écrit. Kevin O’Connor a aussi fait savoir que l’endroit où se trouvait la lésion avait «bien cicatrisé».

Et bonne santé et jugé apte à exercer ses fonctions

À l’issue de la visite médicale du 16 février, le médecin avait rappelé que Joe Biden avait «passé beaucoup de temps au soleil pendant sa jeunesse» et qu’il avait déjà, avant d’être président, été opéré pour des lésions cancéreuses.

Il avait conclu à l’époque que le président, âgé de 80 ans et qui a l’intention de briguer un second mandat lors de l’élection présidentielle de 2024, était «en bonne santé» et «apte» à exercer ses fonctions.