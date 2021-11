Etats-Unis – Joe Biden signe sa grande loi d’infrastructures

États-Unis : Joe Biden signe sa grande loi d’infrastructures

Le président américain a savouré lundi une fugace éclaircie en signant la loi consacrant 1200 milliards aux infrastructures vieillissantes du pays.

Des centaines d’invités, une fanfare au grand complet et des drapeaux à foison dans les jardins de la Maison-Blanche: Joe Biden a apposé lundi sa signature sous un gigantesque plan d’infrastructures, une rare éclaircie pour un président impopulaire. «Voilà mon message aux Américains: l’Amérique va de nouveau aller de l’avant et votre vie va changer pour le meilleur», a déclaré un président visiblement ragaillardi.

Devant lui, des parlementaires, des membres de son gouvernement et des syndicalistes frigorifiés, malgré le soleil de cette fin d’après-midi de novembre, ce qui ne les a pas empêchés d’applaudir et d’acclamer les divers orateurs.

«Gagner la compétition» face à la Chine

Sondage

Si les projets de Joe Biden sont populaires auprès des Américains, sa cote de confiance ne cesse de baisser depuis le retrait chaotique d’Afghanistan cet été. La dernière enquête d’opinion du Washington Post et de la chaîne ABC, publiée dimanche, établit la cote de confiance du président américain à 41%. Seulement 39% des Américains approuvent sa politique économique, et ils sont 70% à juger que la situation économique aux États-Unis est mauvaise.

Là, impossible de compter sur un soutien des républicains, dont certains crient au «socialisme», le pire épouvantail possible dans l’imaginaire politique américain. Il faudra convaincre les sénateurs démocrates les plus au centre, et en particulier Joe Manchin (Virginie occidentale) et Kyrsten Sinema (Arizona), tous deux présents à la cérémonie lundi.