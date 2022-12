Etats-Unis: Joe Biden signe une loi protégeant le mariage homosexuel

États-Unis : Joe Biden signe une loi protégeant le mariage homosexuel

Getty Images via AFP

En promulguant ce texte, le président américain a salué «une avancée cruciale vers l’égalité, la liberté et la justice, pas seulement pour quelques-uns mais pour tout le monde». Il s’agit d’un moment particulier pour le président américain, qui, il y a dix ans, avait marqué les esprits en se disant publiquement favorable au mariage pour tous alors qu’il était vice-président de Barack Obama.

Joe Biden a invité, dans les jardins de la Maison-Blanche, «un groupe de parlementaires» du parti démocrate et de l’opposition républicaine, ainsi que des «militants et des personnes ayant engagé des procédures judiciaires sur le mariage pour tous» dans le pays, a dit sa porte-parole Karine Jean-Pierre lundi. Des invités du monde de la musique et du spectacle étaient aussi présents.