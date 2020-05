Agression sexuelle

Joe Biden vante son bilan face à une accusatrice

Une femme de 56 ans accuse le candidat démocrate à la présidentielle américaine d'agression sexuelle.

Tara Reade, 56 ans, accuse Joe Biden de l'avoir agressée sexuellement en 1993, lorsqu'il était sénateur et qu'elle travaillait pour son équipe à Washington. Le nom de son accusatrice apparaît au sommet du compte Twitter du chef de campagne de Donald Trump, qui jouera sa réélection en novembre.

L'équipe du milliardaire républicain, lui-même accusé par plusieurs femmes de harcèlement et agressions ces dernières années, attaque Joe Biden et ses soutiens en employant des mots particulièrement embarrassants. Ceux de l'ancien vice-président de Barack Obama lui-même, qui a dit, et répété, qu'il «faut du courage pour dénoncer une agression sexuelle», en appelant à écouter les victimes.