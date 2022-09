Etats-Unis: Joe Biden soigne le «partenariat essentiel» avec l’Afrique du Sud

États-Unis : Joe Biden soigne le «partenariat essentiel» avec l’Afrique du Sud

Getty Images via AFP

Joe Biden et Cyril Ramaphosa, à la Maison-Blanche, à Washington le 16 septembre 2022.

Le président américain Joe Biden a vanté vendredi le «partenariat essentiel» entre les États-Unis et l’Afrique du Sud en recevant son homologue Cyril Ramaphosa, sans dissiper toutes les divergences à propos de l’Ukraine.

Il a dit vouloir «étendre» ces relations économiques, et a déclaré que sa conversation avec le président américain porterait aussi sur «la stabilité et la sécurité internationale», en faisant référence aux attaques djihadistes au Mozambique, pays frontalier.

Offensive de charme

Aucune mention dans ce bref échange devant les journalistes de l’Ukraine, alors que l’Afrique du Sud est restée neutre depuis le début de l’invasion par la Russie, et a plusieurs fois indiqué qu’elle ne se soumettrait à aucune pression occidentale pour condamner le régime de Vladimir Poutine.

Comme elle, de nombreux pays africains avaient décidé début mars de ne pas apporter leurs voix à une résolution des Nations Unies condamnant l’invasion de l’Ukraine. Cette influence grandissante de la Russie sur le continent, couplée aux liens étroits tissés entre la Chine et plusieurs pays africains, a poussé les États-Unis à passer à l’offensive sur le plan diplomatique en Afrique.

Joe Biden, qui jusqu’ici ne s’est pas rendu sur le continent, organise en décembre à Washington un grand sommet avec des dirigeants africains. Et l’Afrique du Sud, poids lourd économique, occupe une place de choix dans cette offensive de charme. Le président américain a, chose rare, raccompagné son invité jusqu’à sa voiture à la sortie du Bureau ovale.

Influence russe

S’adressant après la rencontre à des journalistes, le président sud-africain l’a qualifiée de «très fructueuse et positive», tout en rappelant que son pays ne comptait pas dévier de sa position de neutralité. Il a aussi critiqué à cette occasion un projet de loi qui suit actuellement son cours au Congrès américain, et qui est destiné à «contrer les activités néfastes de la Russie en Afrique» («Countering Malign Russian Activities in Africa Act»).