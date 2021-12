Covid-19 – Joe Biden tente de mettre les Etats-Unis en ordre de bataille

Un enjeu énorme pour le président

L’enjeu politique est immense pour Joe Biden, à un an environ d’élections législatives de mi-mandat. Le président démocrate, dont la cote de confiance est très basse, n’arrive pas à capitaliser sur le rebond économique aux États-Unis, pas plus qu’il ne parvient à susciter l’enthousiasme avec de gigantesques plans d’investissement. Ses adversaires républicains n’ont de cesse de lui rappeler que le coronavirus continue à tuer des centaines d’Américains chaque jour depuis son élection. Plus de 780’000 personnes ont succombé au Covid-19 aux États-Unis, selon l’université Johns Hopkins. Selon le site Fivethirtyeight, qui agrège des sondages, au 1er décembre , seulement 48% des Américains soutenaient la réponse de l’Administration Biden à la crise sanitaire. Avant le mois de juillet, ils étaient encore plus de 60% dans ce cas.