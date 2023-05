Joe Biden veut un compromis à dix jours du défaut de paiement

Alors que menace un périlleux défaut de paiement américain, Joe Biden tente à nouveau, ce lundi, de trouver un compromis avec Kevin McCarthy, son principal opposant dans un bras de fer aussi budgétaire que politique. Le contraste ne pourrait être plus fort entre les messages d’unité scandés lors du sommet du G7, au Japon, dont le président américain revient tout juste, et les tensions qu’il trouve à son retour.

Le démocrate de 80 ans et le chef républicain, déjà reçu à deux reprises en deux semaines dans le Bureau ovale, se sont parlé au téléphone, dimanche. Kevin McCarthy a jugé la conversation «productive», selon des médias américains, et Joe Biden, qui se flatte d’être un négociateur hors pair, a lancé qu’elle s’était «bien passée». Et ils se verront en tête-à-tête en fin d’après-midi, à 17h30 (23h30 en Suisse).

Ces signaux encourageants arrivent après un week-end qui l’était beaucoup moins. Les négociations entre l’équipe de la Maison-Blanche et les républicains ont en effet franchement tourné à l’aigre. Pour lever le risque d’une banqueroute, il faut que le Congrès – le Sénat, tenu par les démocrates, et la Chambre des représentants, à majorité républicaine – vote pour relever le plafond maximal d’endettement public autorisé.

Des salaires et des retraites ne seraient plus payés

Si aucun accord n’est trouvé, un défaut de paiement inédit, aux conséquences potentiellement catastrophiques pour les économies américaine et mondiale, pourrait se produire dès le 1er juin. Les États-Unis ne seraient plus capables de rembourser les porteurs de bons du Trésor. Le gouvernement ne pourrait plus non plus payer certains salaires de fonctionnaires, ni des retraites d’anciens combattants, entre autres.