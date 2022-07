Réchauffement climatique : Joe Biden tente de sauver ses ambitions pour le climat

Joe Biden, paralysé au Congrès et limité par la Cour suprême, a malgré tout tenté mercredi de relancer ses promesses climatiques, en annonçant de nouvelles mesures réglementaires au moment où une vague de chaleur étouffe les États-Unis et plusieurs pays européens. Le changement climatique est «un danger clair et immédiat» ainsi qu’une «menace existentielle pour notre nation et le monde», a dit le président américain.