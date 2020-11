Élection américaine : Joe Biden, un président aux «qualités suisses»

Dimanche, les journaux suisses ont salué la victoire de Joe Biden, certains n’hésitant pas à lui prêter des «qualités suisses». Mais le candidat démocrate ne fait pas l’unanimité pour autant.

L’annonce de la victoire de Joe Biden à la présidence des États-Unis a été abondamment commentée dans la presse suisse. AFP

La presse suisse a félicité de la victoire d’un Joe Biden aux qualités très suisses à la présidence des Etats-Unis. Sa tâche s’annonce cependant difficile, avec deux camps que tout oppose.

Pendant la longue attente des résultats de la présidentielle américaine, «les médias européens ont surtout montré les manifestants pro-Trump armés, leurs menaces vociférées, leur potentiel de violence. Il existe, bien sûr, mais il y a tout le reste. Ces bulletins de vote qui ne hurlent rien mais se sont empilés lentement, implacablement, comme les briques d’un mur qu’on monte pour faire barrière», constate Le Matin Dimanche.

Le journal dominical voit même des qualités suisses dans Joe Biden, dont le discours politique terne «porte des vertus émollientes, thérapeutiques, qui ont leur utilité». Ses «phrases tièdes, sans panache» sont «peut-être les seules vraies et les seules possibles dans un pays aussi clivé, s’annonçant très difficile à gouverner», ajoute l’hebdomadaire.

«Des années pour déblayer les décombres»

Pour la NZZ, Joe «Biden a la capacité de restaurer la confiance». Le démocrate «a acquis son influence politique au Sénat, où le consensus et la coopération non partisane étaient la norme il y a quelques années. Il est de plus pragmatique et non idéologue. S’il ne parviendra pas à combler les tranchées ouvertes ces dernières années, il pourra au moins créer une base de discussion, sans laquelle un processus de guérison n’est pas possible».

Le journal alémanique poursuit: Cette élection a en effet montré de façon effrayante que les partisans des deux camps vivent géographiquement, culturellement et médiatiquement dans des mondes parallèles [...] M. Trump était venu briser l’ordre existant. C’est ce qu’il a fait, dans son parti, aux États-Unis et dans le monde entier. Il faudra de nombreuses années pour déblayer le tas de décombres».

«Sans talent ni vision»

Pour la SonntagsZeitung, la victoire du candidat démocrate tient en bonne partie à son adversaire: «L’ancien vice-président Joe Biden se retrouvera dans 74 jours à la Maison Blanche. Mais il n’a gagné que comme l’exact opposé de Trump», commente l’hebdomadaire.

«La pandémie a été sa chance et suffisamment d’Américains souhaitaient la fin des turbulences. Joe Biden n’a démontré dans sa troisième course à la présidence ni le talent, ni la vision, ni la popularité ni la force qu’il fallait jusqu’à présent pour gagner ce duel, le plus dur du monde. Trump a perdu la bataille hier, mais sa guerre continue», conclut le journal dominical.

«Une bonne raison de se sentir soulagé»

Enfin, selon le SonntagsBlick, «Donald Trump vocifère encore et se défend. Mais les signes sont au changement: le coq doit quitter la Maison Blanche. Une bonne raison de se sentir soulagé. Mais l’heure n’est pas non plus à l’euphorie, même après l’assermentation de Joe Biden».

Cela tient, d’après le journal, «à la personnalité du nouveau président et aussi aux circonstances qui ont permis à Trump d’être élu en 2016 et qui, quatre ans plus tard, lui valent plus de 70 millions de voix, qui ne vont pas disparaître d’un jour à l’autre. Dans un livre publié en 2013, le journaliste George Packer présente Biden comme peu inspiré, froid, voire hypocrite, qui n’a eu toute sa vie qu’une ambition: devenir président des Etats-Unis. Son rêve s’est réalisé. Mais les idées et l’énergie manquent au septuagénaire pour faire avancer son pays», estime l’hebdomadaire.