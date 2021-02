Arabie saoudite : Joe Biden va «bientôt» publier le rapport sur Jamal Khashoggi

Le président des États-Unis Joe Biden va «bientôt» parler au roi et publier le rapport sur le meurtre de Jamal Khashoggi. L’objectif: «recalibrer» la relation avec Ryad par rapport à la gouvernance Trump.

Le président des États-Unis Joe Biden va «bientôt» parler pour la première fois avec le roi d’Arabie saoudite et publier le rapport du renseignement américain sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, potentiellement explosif pour le prince héritier et les relations entre Washington et Ryad.