Etats-Unis: Joe Biden va créer un monument à la mémoire d’Emmett Till

Trois lieux

Originaire de Chicago, le jeune garçon rendait visite à des membres de sa famille dans cet État du Sud et avait été accusé d’avoir sifflé une femme blanche. Il avait ensuite été enlevé et son cadavre mutilé avait été retrouvé 72 heures plus tard dans une rivière. Sa mère, Mamie Till-Mobley, était devenue une militante dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis, et sera également mise à l’honneur par ce monument.