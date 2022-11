Diplomatie : Joe Biden va discuter avec Xi Jinping de la Corée du Nord

Il lui dira aussi que si le développement des missiles et de l’arsenal nucléaire de Pyongyang «continue sur cette voie, cela entraînera simplement un renforcement de la présence militaire et sécuritaire américaine dans la région».

Une menace «pour la paix»

Jake Sullivan, qui s’exprimait à bord de l’avion Air Force One en route vers le Cambodge pour le sommet régional de l’ASEAN, a précisé que Joe Biden n’allait pas faire de demande à la Chine mais plutôt donner «son point de vue» à Xi Jinping. Ce point de vue est que «la Corée du Nord représente une menace non seulement pour les États-Unis, non seulement pour (la Corée du Sud) et le Japon, mais aussi pour la paix et la stabilité dans toute la région».