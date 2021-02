États-Unis : Joe Biden va distribuer gratuitement 25 millions de masques lavables

L’administration de Joe Biden va mettre à disposition 25 millions de masques aux Américains. Ils seront distribués dans tout le pays et disponibles dans plus de 1’300 dispensaires locaux

Les masques seront en tissus lavables et de «haute qualité».

Les masques seront distribués «dans tout le pays (…) et disponibles dans plus de 1’300 dispensaires locaux de soin et 60’000 banques alimentaires», a-t-elle précisé. Les deux-tiers des personnes traitées dans ces dispensaires vivent dans la pauvreté, a-t-elle ajouté. Elles seront encouragées à emporter un lot de deux masques par personne.