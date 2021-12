Sida – Joe Biden veut éradiquer le virus aux Etats-Unis en moins de dix ans

Sida : Joe Biden veut éradiquer le virus aux États-Unis en moins de dix ans

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, mercredi, la Maison Blanche va dévoiler son plan pour «mettre fin à l’épidémie d’ici 2030» aux États-Unis.

Ce mercredi, journée mondiale de lutte contre le sida, Washington fait part de ses ambitions et de sa stratégie pour mettre fin à l’épidémie d’ici à la fin de la décennie. Le président Joe Biden doit évoquer, un peu plus tard dans la journée, les grandes lignes de cette stratégie, qui vise à réduire de 75% d’ici 2025 le nombre d’infections par le VIH, et de 90% d’ici 2030, selon une feuille de route présentée par l’Administration américaine. Il s’agit pour cela de mettre en place une «approche plus coordonnée et plus intégrée», a expliqué un responsable de la Maison Blanche.