Etats-Unis : Joe Biden veut faciliter les naturalisations

Décidé à tourner la page Trump, le président veut renouer avec la tradition d’accueil de son pays en facilitant la naturalisation de neuf millions de migrants.

Le président démocrate ordonnera également de passer en revue tous les freins à l’immigration légale et à l’intégration posée par son prédécesseur Donald Trump, ce qui devrait déboucher sur «des changements de politique radicaux», ont annoncé de hauts responsables du gouvernement.

Sa stratégie «est fondée sur le postulat de base que notre pays est plus sûr, fort et prospère avec un système migratoire sain, rationnel et humain», ont-ils expliqué lors d’un point-presse, en amont de la signature de trois décrets présidentiels dans l’après-midi.