États-Unis : Joe Biden veut renforcer le «Made in America» cher à Trump

Le nouveau président signer lundi un décret qui donne la priorité aux entreprises et produits américains afin de relancer la production nationale.

Joe Biden reprend à son compte le «Made in America» cher à Donald Trump: le nouveau président va signer lundi un décret donnant la priorité aux entreprises et aux produits américains dans les marchés passés avec l’État fédéral. Ce texte, ont indiqué de hauts responsables de la Maison-Blanche, vise à relancer la production nationale et à préserver les emplois industriels en augmentant «les investissements dans les industries manufacturières et dans les travailleurs afin de reconstruire mieux».